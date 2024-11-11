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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
Новость дня
Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

Кандидат в канцлеры Германии готов выдвинуть Путину ультиматум

00:15 1033

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания на должность готов провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным относительно урегулирования войны в Украине, сообщает Stern.

«Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто соглашение, то, разумеется, да», – заявил Мерц в интервью журналу.

Он уточнил, что готов выдвинуть России ультиматум о прекращении боевых действий в Украине. В случае, если это не будет выполнено в течение 24 часов, Мерц готов поставить Украине крылатые ракеты Taurus и дать разрешение на нанесение ударов по территории РФ.

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