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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

Экс-спичрайтер Путина: Трамп может нанести поражение Кремлю

00:48 843

Политика новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении России может оказаться гораздо сложнее, чем представлялось его противникам и сторонникам. О возможных «сюрпризах» для Москвы после прихода в Белый дом новой команды говорится в статье политолога Аббаса Галлямова, опубликованной в интернет-издании «Можем объяснить». Выдержки приводит Deutsche Welle.

«Трамп понимает, что российский президент - самовлюбленный нарцисс, - пишет Галлямов, который в 2008-2010 годах работал спичрайтером тогдашнего премьер-министра РФ Владимира Путина. - Трампу нет дела ни до Украины, ни до ее демократии, поэтому уступить в этой части не является для него проблемой. Гораздо эффективнее действовать там, где нарцисс в позу не вставал и где у него нет ни повода для возмущения, ни возможности сопротивляться».

По мнению Галлямова, Трамп намерен обвалить мировые цены на нефть. Эксперт отмечает, что для российских властей «это будет настоящая катастрофа». Именно падение цен на энергоносители стало одной из причин падения советской власти в 1980-х годах.

«Я не утверждаю, что Трамп сознательно занимается выстраиванием ловушки, в которую собирается заманить Путина, - отмечает Галлямов. - Возможно, что это у него так случайно получилось. Тем не менее, ловушка прорисовывается. Окончание СВО, помноженное на низкие нефтяные цены, несет для российского Кремля серьезные внутриполитические риски».

Горечь военных неудач и ощущение зря пролитой крови обычно толкают военных к обвинению в случившемся политиков, полагает политолог. По его мнению, если при отсутствии консолидирующего фактора в стране произойдет падение уровня жизни и будет отсутствовать стратегия развития, то кризис в отношениях военных и власти станет практически неизбежным. Президент РФ теоретически может попытаться решить проблему, начав новую войну, отмечает Галлямов, однако вряд ли сможет это сделать при крайне низких нефтяных ценах, полагает эксперт.

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