В Абхазии неспокойно

В Сухуми (столица Абхазии - отколовшегося от Грузии региона) задержаны и доставлены в здание местной «службы государственной безопасности» несколько оппозиционеров, сообщают местные издания.

После их задержания у здания «СГБ» собрались протестующие, в том числе общественные деятели и родственники задержанных. Они начали потасовку с силовиками и протаранили ворота в здание. Сообщается также, что протестующие перекрыли Гумистинский мост в Сухумском районе и продолжают требовать освобождения задержанных.

Местные Telegram-каналы пишут, что оппозиционеры якобы причастны к случившемуся ранее инциденту у здания «абхазского парламента», в ходе которого был избит депутат Алмас Акаба, и «призывали общественность... к насильственной смене власти».

Их задержание было согласовано с руководством силовых структур России, утверждают местные паблики.