На COP29 прилетела и Майя Санду
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Президент Республики Молдова Майя Санду 12 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
В Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Молдовы встречали заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов и другие официальные лица.
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