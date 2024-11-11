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На COP29 прилетела и Майя Санду

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Президент Республики Молдова Майя Санду 12 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Молдовы встречали заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов и другие официальные лица.

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Талибы в Баку
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Алиевы пришли к киту-кашалоту
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Барзани в Баку
Барзани в Баку
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Премьер Бутана у Али Асадова
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