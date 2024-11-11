Жесткие заявления министра обороны Израиля

«В Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки, и мы продолжим наносить удары по «Хезболле» в полную силу до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны», - сказал Кац.

Израиль продолжит наносить удары по движению «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех целей войны, заявил новый израильский министр обороны Исраэль Кац на встрече с начальником Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви и израильским генералитетом.

Министр обороны Израиля отметил, что 10 ноября он заявил о разгроме «Хезболлы», но «они продолжают обстреливать Израиль».

По данным армейской пресс-службы, за 11 ноября из Ливана по израильской территории было выпущено уже более 170 ракет. «Необходима наступательная активность для реализации плодов этой победы», - продолжил Кац.

Он также дал понять, что соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» должно сначала привести к выполнению израильских военных целей, которые состоят в том, чтобы оттеснить вооруженные формирования организации за реку Литани в глубине ливанской территории.

Кац также считает, что иранские ядерные объекты стали более уязвимы, это дает возможность устранить угрозу существованию Израиля: «Одна из главных задач - Иран. Иран сегодня более чем когда-либо уязвим для ущерба его ядерным объектам. Сейчас есть возможность достичь самой главной задачи - устранить угрозу уничтожения Государства Израиль, предотвратив получение Тегераном ядерного оружия».

«Есть также понимание, что это (предотвращение ядерной угрозы Израилю со стороны Ирана) осуществимо», - продолжил Кац, отметив, что на эту тему в Израиле «существует широкий национальный консенсус».