USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Жесткие заявления министра обороны Израиля

01:32 1251

Израиль продолжит наносить удары по движению «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех целей войны, заявил новый израильский министр обороны Исраэль Кац на встрече с начальником Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви и израильским генералитетом.

«В Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки, и мы продолжим наносить удары по «Хезболле» в полную силу до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны», - сказал Кац.

Министр обороны Израиля отметил, что 10 ноября он заявил о разгроме «Хезболлы», но «они продолжают обстреливать Израиль».

По данным армейской пресс-службы, за 11 ноября из Ливана по израильской территории было выпущено уже более 170 ракет. «Необходима наступательная активность для реализации плодов этой победы», - продолжил Кац.

Он также дал понять, что соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» должно сначала привести к выполнению израильских военных целей, которые состоят в том, чтобы оттеснить вооруженные формирования организации за реку Литани в глубине ливанской территории.

Кац также считает, что иранские ядерные объекты стали более уязвимы, это дает возможность устранить угрозу существованию Израиля: «Одна из главных задач - Иран. Иран сегодня более чем когда-либо уязвим для ущерба его ядерным объектам. Сейчас есть возможность достичь самой главной задачи - устранить угрозу уничтожения Государства Израиль, предотвратив получение Тегераном ядерного оружия».

«Есть также понимание, что это (предотвращение ядерной угрозы Израилю со стороны Ирана) осуществимо», - продолжил Кац, отметив, что на эту тему в Израиле «существует широкий национальный консенсус».

Эрдоган в Баку
Эрдоган в Баку фото
11 ноября 2024, 23:40 3011
Жесткие заявления министра обороны Израиля
Жесткие заявления министра обороны Израиля
01:32 1252
Исторический рекорд биткоина: 88 тысяч долларов
Исторический рекорд биткоина: 88 тысяч долларов обновлено 02:00
02:00 3093
В Абхазии неспокойно
В Абхазии неспокойно
00:59 1828
На COP29 прилетела и Майя Санду
На COP29 прилетела и Майя Санду фото
01:07 1454
Экс-спичрайтер Путина: Трамп может нанести поражение Кремлю
Экс-спичрайтер Путина: Трамп может нанести поражение Кремлю
00:48 2013
В Баку отреставрирован парк со знаменитой мозаикой, созданной в 1970-е годы
В Баку отреставрирован парк со знаменитой мозаикой, созданной в 1970-е годы фото
11 ноября 2024, 23:46 3410
Талибы в Баку
Талибы в Баку
11 ноября 2024, 22:12 5311
Совместные проекты обсудили Баку и ЮНИСЕФ
Совместные проекты обсудили Баку и ЮНИСЕФ фото
11 ноября 2024, 21:41 1271
Алиевы пришли к киту-кашалоту
Алиевы пришли к киту-кашалоту фото; обновлено 20:20
11 ноября 2024, 20:20 15464
Барзани в Баку
Барзани в Баку
11 ноября 2024, 19:09 6363

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган в Баку
Эрдоган в Баку фото
11 ноября 2024, 23:40 3011
Жесткие заявления министра обороны Израиля
Жесткие заявления министра обороны Израиля
01:32 1252
Исторический рекорд биткоина: 88 тысяч долларов
Исторический рекорд биткоина: 88 тысяч долларов обновлено 02:00
02:00 3093
В Абхазии неспокойно
В Абхазии неспокойно
00:59 1828
На COP29 прилетела и Майя Санду
На COP29 прилетела и Майя Санду фото
01:07 1454
Экс-спичрайтер Путина: Трамп может нанести поражение Кремлю
Экс-спичрайтер Путина: Трамп может нанести поражение Кремлю
00:48 2013
В Баку отреставрирован парк со знаменитой мозаикой, созданной в 1970-е годы
В Баку отреставрирован парк со знаменитой мозаикой, созданной в 1970-е годы фото
11 ноября 2024, 23:46 3410
Талибы в Баку
Талибы в Баку
11 ноября 2024, 22:12 5311
Совместные проекты обсудили Баку и ЮНИСЕФ
Совместные проекты обсудили Баку и ЮНИСЕФ фото
11 ноября 2024, 21:41 1271
Алиевы пришли к киту-кашалоту
Алиевы пришли к киту-кашалоту фото; обновлено 20:20
11 ноября 2024, 20:20 15464
Барзани в Баку
Барзани в Баку
11 ноября 2024, 19:09 6363
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться