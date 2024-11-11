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Ядерную ракету «Булава» готовят россияне

01:45 705

В Сети появилось спутниковое изображение, на котором можно увидеть подготовку Россией ядерной ракеты Р-30 «Булава». Об этом пишет Defense Express.

Военный портал сообщает, что на снимках виден процесс снаряжения и подготовки российской межконтинентальной баллистической ракеты. Она является одним из элементов «ядерной триады» России и размещается на атомных подводных крейсерах проекта 955 «Борей».

Российские ресурсы утверждают, что на снимке «засвечена» работа 12-го Главного управления Минобороны РФ, которое отвечает за обслуживание ядерного вооружения, говорится в публикации портала.

Как пишет Defense Express, ранее в публичном пространстве не появлялись спутниковые изображения, которые бы раскрывали подготовку российских ракет-носителей ядерного оружия. Неизвестно, когда и где был сделан снимок. В Defense Express предполагают, что транспортно-пусковой контейнер с самой Р-30 «Булава» на снимке размещен в нижнем левом углу.

Как сказано в материале, россияне не пытаются маскироваться. Defense Express утверждает, что они демонстративно проводят подготовительные работы с целью психологического воздействия: страны Запада через спутники могут мониторить, в частности, процессы, связанные с ядерным арсеналом РФ.

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