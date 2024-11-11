Новый премьер Японии обвиняет Россию и Китай
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства страны.
«Как часто сообщают СМИ, Россия и Китай нарушают воздушное пространство нашей страны военными самолетами, происходит расширение и активизация военной деятельности вокруг нашей страны»,— сказал Сигэру Исиба.
Японский премьер также напомнил о ракетных пусках КНДР, в частности, о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Кроме того, он упомянул военное сотрудничество России и Северной Кореи. По словам Исибы, военные КНДР направлены в РФ, и происходят столкновения с украинскими войсками.
Накануне, 11 ноября, японские парламентарии поддержали избрание Исибы премьер-министром страны. Позднее император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства.