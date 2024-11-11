Харрис вместе с Байденом впервые после поражения

Президент США Джо Байден в понедельник возложил венок в честь павших солдат на День ветеранов, это стало его первым совместным появлением с вице-президентом Камалой Харрис после ее поражения на выборах на прошлой неделе.

Agence France-Presse передает, что церемония, проходившая на Арлингтонском национальном кладбище, также стала первым появлением Харрис на публике после ее речи 6 ноября, в которой она признала поражение на президентских выборах Дональду Трампу.

Ранее в понедельник Байден принял ветеранов в Белом доме, чтобы отметить праздник, затем отправился в Арлингтон — место последнего упокоения двух президентов, генералов всех крупных войн, в которых участвовали США, и тысяч других военных. Президент выступил с речью в Мемориальном амфитеатре кладбища.