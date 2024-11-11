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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Американцы ударили по иранским прокси в Сирии

03:02 115

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по девяти объектам проиранских сил в Сирии. Удары были нанесены в ответ на несколько атак на американский контингент в Сирии за последние 24 часа.

«Эти удары снизят способность поддерживаемых Ираном группировок планировать и осуществлять атаки на силы США и коалиции, находящиеся в регионе для проведения операций против ИГ», – говорится в сообщении.

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