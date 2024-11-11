Амстердам снова во власти беспорядков

Вечером в понедельник новые беспорядки вспыхнули в центре Амстердама после введенного запрета на массовые манифестации.

Euronews передает, что полицейские старались взять ситуацию под контроль, был задействован вертолет. Группы, которые в соцсетях связывают с пропалестинскими движениями, вступили в столкновения со стражами правопорядка, подожжен трамвай. Ущерб нанесен автомобилям и витринам магазинов.

Беспорядки вспыхнули на площади Амстердама Nieuw-West. ANP сообщало, что скандировались такие лозунги, как «Свободная Палестина».

Сообщений о пострадавших нет. Были произведены аресты, но сколько именно - неизвестно.

В столице Нидерландов не стихают беспорядки и акции протеста, которые начались с погромов после футбольного матча между командами «Аякс» и «Маккаби - Тель-Авив» в ночь на пятницу, 8 ноября. Были задержаны десятки нападавших.