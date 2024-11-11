Честный прокурор пойдет за решетку. Статуя закрыла лицо от стыда

Сколько пересудов было в Америке в отношении четырех судебных процессов против Дональда Трампа! Сколько листов бумаги было исписано журналистами, адвокатами, экспертами в юриспруденции и другим заинтересованными личностями. Сколько предположений было сделано о дальнейшей судьбе гражданина Трампа. Нацию очень интересовало, посадят ли его или нет. А если посадят, но вдруг он победит на выборах? Как он будет управлять страной из-за решетки? Кто-то предложил, что его, даже если он будет избран, надо наказать общественными работами, например, заставить мести улицы или разбирать почтовые отправления. Вот это был бы, «прикол» исторического масштаба.

Всем успокоиться. Никаких судов не будет. Дональд Трамп ни в чем не виноват. Он белый и пушистый, разве вы этого не знали? «Победа Дональда Трампа на выборах ясно показала, что большинство американцев сочло эти процессы политическим преследованием», - говорит Стивен Чанг, споксмен победившего кандидата. Ну, конечно. Дело о подкупе проститутки, чтобы та молчала об их интимной связи, а потом фальсификация финансовых бумаг, касавшихся выплаты ей солидного вознаграждения — чисто политическое преследование Трампа, ясен пень. Как говорят его адвокаты, произошла weaponization cудебной системы, то ей придача ее воинственных функций. Независимый прокурор Джек Смит, который месяцами вел два федеральных процесса - о незаконном хранении Трампом секретных документов в его флоридской резиденции в Мар-а-Лаго и подстрекательстве к мятежу с целью пересмотра итогов выборов 2020 года попал как кур в ощип. Он озабочен тем, как «закрыть» эти два дела без особого ущерба для своей деловой репутации. То есть, проще говоря, как выбросить их без последствий в мусорную корзину. А что ему еще остается делать, если нация как один человек выразила свое безграничное доверие Дональду Трампу?

Дело о хранении секретных файлов в доме Трампа, в том числе и в туалете никогда не вызывало особого интереса публики. В конечном итоге любой непредвзятый американец мог подумать, что, если бумаги лежали рядом с унитазом, значит, они там были для чего-то нужны. Так, вероятно решила и молодая миловидная судья Эйлин Каннон, которая своим указом прекратила дело. Джек Смит подал апелляцию, но она, конечно, ни к чему не приведет. Дело о подстрекательстве к мятежу в январе 2021 года зависло благодаря Верховному суду США, который летом этого вынес в высшей степени мутный вердикт. Он говорил, что на действия Трампа как президента распространяется полный иммунитет, а как частного гражданина — нет. И вот теперь судья Таня Чуткан должна решить дна, кем был Трамп, когда отправлял своих бесноватых сторонников атаковать Капитолий, президентом (он к тому времени проиграл выборы) или рядовым американцем? Чуткан дали время до 2 декабря, чтобы определиться. Но, как говорят эксперты, страна может даже не узнать, к какому выводу об иммунитете она пришла, а дело, по которому Верховный суд, не решившийся высказаться сам, вернул на вторичное рассмотрение Чуткан также будет выброшено на помойку. Есть еще два дела, находящихся в юрисдикции штатов. Первое касается грубого давления Трампа после проигрыша в 2020 году на власти штата Джоржия. чтобы те добавили ему 11 тысяч голосов.

Процесс начал разваливаться уже довольно давно. Но в данном случае Трамп был ни при чем. Выяснилось, что прокурорша Фани Уиллис при рассмотрении дела имела некие романтические отношения с юристом, которого она наняла. Ох уж эти романтические отношения, в Америке они всегда возникают крайне не вовремя! Сейчас этот процесс поставлен на паузу: обвинения были выдвинуты против бывшего главы администрации Трампа Марка Медоус и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Они признаны виновными в исполнении поручения босса и вот им то грозят тюремное заключение и огромные штрафы. А победителю Трампу не грозит ничего. Остается еще одно дело, то самое по которому Дональд Трамп уже признан присяжными виновным. Это по поводу взятки проститутке. Судья Хуан Мерчан грозится огласить свое решение 26 ноября, но адвокаты Трампа делают все возможное, чтобы перенести суд. И, скорее всего, добьются своего. Их усилиями суд уже был перенесен с середины июля — Мерчан внял аргументам защиты о том, что сначала следует провести выборы, ибо процесс может слишком затянуться. Сейчас он бормочет что- то вроде того, что «решительное народное волеизъявление может еще отодвинуть суд».

Некто Стив Сэдоу, ведущий адвокат Дональда Трампа по делу о вмешательстве в Джорджии предложил вообще фантастическое решение — отложить этот и другие процессы до января 2029 года, когда закончится второе президентство Трампа. Многие его защитники начали поддакивать и причмокивать: да это было бы разумно! А вот - то, что выглядит совсем не фантастическим, а вполне реальным. За решетку может попасть не Трамп, а независимый прокурор и честный служитель Фемиды Джек Смит. «Против Смита должно быть предпринято несколько расследований, в министерстве юстиции, палате представителей и Сенате, - говорит адвокат Трампа Майк Дэвис. — Смит должен быть отправлен в тюрьму по обвинению в преступном заговоре против президента Трампа».