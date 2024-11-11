Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой

Как сообщал ранееhaqqin.az, израильская служба контрразведки ШАБАК арестовала Рафаэля Гулиева, уроженца Азербайджана, и его жену Лолу (Лалу) Гулиеву за сотрудничество с иранскими спецслужбами и передачу информации о стратегически важных объектах.

Напомним, что 32-летний Рафаэль Гулиев в возрасте семи лет вместе с семьей репатриировался из Баку в Израиль, однако регулярно посещал свою историческую родину. Во время одного из таких визитов он познакомился с 29-летней Лалой. Несколько месяцев назад девушка приехала в Израиль, чтобы выйти замуж за Рафаэля. Семья обосновалась в городе Лод, неподалеку от Тель-Авива.

Следствие установило, что Гулиев был завербован в Баку 56-летним гражданином Азербайджана Эльшаном Агаевым, который действовал под кураторством иранских спецслужб. На суде он признал, что согласился сотрудничать с иранской разведкой, чтобы «легко заработать деньги».