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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой

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Отдел информации
03:27 942

Как сообщал ранееhaqqin.az, израильская служба контрразведки ШАБАК арестовала Рафаэля Гулиева, уроженца Азербайджана, и его жену Лолу (Лалу) Гулиеву за сотрудничество с иранскими спецслужбами и передачу информации о стратегически важных объектах.

Напомним, что 32-летний Рафаэль Гулиев в возрасте семи лет вместе с семьей репатриировался из Баку в Израиль, однако регулярно посещал свою историческую родину. Во время одного из таких визитов он познакомился с 29-летней Лалой. Несколько месяцев назад девушка приехала в Израиль, чтобы выйти замуж за Рафаэля. Семья обосновалась в городе Лод, неподалеку от Тель-Авива.

Следствие установило, что Гулиев был завербован в Баку 56-летним гражданином Азербайджана Эльшаном Агаевым, который действовал под кураторством иранских спецслужб. На суде он признал, что согласился сотрудничать с иранской разведкой, чтобы «легко заработать деньги».

Гулиев получал деньги от иранской разведки с помощью системы Ваграма Мартиросяна

Израильские источники опубликовали новые данные по делу Гулиевых.

Согласно официальному обвинению, молодая пара использовала мессенджер под названием «Zangi» для связи с кураторами из иранской разведки, а для получения вознаграждения в криптовалюте пользовалась цифровым кошельком Ecos Dos.

Ecos Dos — это программный кошелек, который можно установить на компьютер или мобильный телефон. Он поддерживает широкий спектр криптовалют и используется для их хранения и передачи. Известный простотой в использовании и удобным интерфейсом, он популярен среди пользователей, стремящихся к анонимности при совершении транзакций. Работа с кошельком не требует идентификации, поэтому любой человек может создать учетную запись и анонимно получать средства.

Мессенджер «Zangi» имеет «армянское происхождение»: он был разработан программистом Ваграмом Мартиросяном.

Согласно информации на веб-сайте компании, «Zangi» предлагает голосовые и видеозвонки, текстовые сообщения и передачу файлов «без регистрации и сбора данных». Данные при этом сохраняются только на устройстве пользователя.

С 2015 года «Zangi» работает на операционных системах iOS и Android, и его аудитория насчитывает миллионы пользователей. Основатель приложения Ваграм Мартиросян сообщил в прошлом году на своей странице в Facebook, что «Zangi» занял четвертое место среди мессенджеров в Южной Америке — от Мексики до Аргентины. Он добавил — мессенджер уже обогнал Signal и Viber в данном регионе.

«Мы также растем в Северной Америке, арабском мире и азиатском регионе», — написал Мартиросян.

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