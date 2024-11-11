Воукизм и похоронил Америку

Что ж, США и все человечество постепенно привыкают к новой реальности, хотя никто толком не знает, какой она будет, и что предпримет Дональд Трамп после того, как во второй раз обоснуется на четыре года в Овальном кабинете. Есть подозрения, что и сам 47-й президент США толком не представляет, как выполнить свои предвыборные обещания, по одному из которых война в Украине еще несколько дней назад должна была закончиться. Впрочем, есть вещи, о которых можно говорить с большей определенностью, нежели пытаться предугадать планы человека, известного своей непредсказуемостью. К примеру, сегодня многих по-настоящему мучает вопрос, как все это получилось?

Почему далеко не самый популярный в американском обществе политик, находящийся к тому же под следствием и замешанный в десятках политических, финансовых и сексуальных скандалах, сумел победить на прошедших выборах куда более увереннее, чем большинство его предшественников? И, главное, почему кандидат от Демократической партии оказалась настолько неприемлемой для большинства американцев, что лавры победителя снискал не только одиозный Дональд Трамп, но и Республиканская партия США, получившая большинство в Конгрессе? Причин много, но ключевой, как мне кажется, является одна, о которой, почему-то, почти не говорят. Та самая причина, способная не только превратить любую благородную и гуманную цель в собственную противоположность, но и поставить великую цивилизацию на грань краха. Явление это, широко распространенное в США и Западной Европе, называется «воукизм». От английского слова to wаke, то есть, «просыпаться». Не случайно, в русскоязычных СМИ оно порой упоминается, как «Движение пробуждения».

Воукизм – это практика мостить благими намерениями дорогу в ад, это когда благородные и правильно мыслящие люди становятся для общества серьезной помехой. Ну, а совсем коротко, воукизм – это возведение в ранг абсолюта прав меньшинств. И, соответственно, принуждение большинства не только принимать их мнение, но и придерживаться его, вне зависимости от собственной точки зрения. Характерно, что воукизм, как социально-политический феномен XXI века, начинался с очень благородной и даже возвышенной цели, названной лет 10-15 «политкорректностью». И, право же, кто возьмет на себя смелость публично заявить, что в самой идее политкорректности есть что-то плохое или порочное? Кто поспорит с тем, что недопустимо оскорблять людей по какому-то конкретному признаку, равно как использовать в адрес конкретных людей унизительные определения? Все мы, пусть и с некоторым сомнением, но согласились с тем, что чернокожее население Америки надо называть «афроамериканцами», поскольку исторически существительное «негр» имеет негативную коннотацию, а потому использовать его - крайне неприлично. Словом, дебютная часть теории политкорректности развивалась четко и последовательно. Но уже в миттельшпиле она утратила эффект разумной управляемости и стала напоминать сцены из театра абсурда.

К примеру, в полицейских сводках уже нельзя называть цвет кожи, национальность и религиозные взгляды преступника, поскольку это может нанести моральную травму его соотечественникам, а в художественных фильмах должен жестко соблюдаться расовый баланс. Потом запретили упоминать слово «инвалид» и делать женщинам комплименты – в словаре воукизма это деяние квалифицировалось, как «сексизм». Ну, и пошло-поехало! Со временем политкорректность обрела чуть ли не статус закона, нарушение которого стало караться «канселингом» - то есть, социальной «отменой» проштрафившегося. Мой приятель-журналист написал в разгар революции БЛМ статью, в которой утверждал, что 45 процентов чернокожего населения являются представителями среднего класса, а остальные – беднота. Можете сказать, что в этой фразе говорит о расизме автора? Вот и я ничего не нашел. А приятеля за нее изгнали из довольно-таки престижного исследовательского института. О том, до какого абсурда довела западную цивилизацию эпидемия политкорректности, свидетельствует рожденный ею же анекдот: «Чтобы преуспеть сегодня в карьере, надо быть чернокожей, одноногой матерью-одиночкой с лесбийской ориентацией».

И кто, скажите на милость, подсчитает, сколько откровенных идиотов получили по этому принципу высокие посты в Соединенных Штатах и Евросоюзе? И вот на самом гребне волны политкорректности появляется воукизм - еще более радикальный, непримиримый и абсолютный. Лично для меня символом «Движения пробуждения» стал случай с участием одной дамы – депутата британского парламента. Как-то раз, когда пакистанцы изнасиловали англичанку, а та обратилась с жалобой в полицию, упомянутая депутатша отреагировала в Твиттере на эту жалобу гневной репликой: «Заткнись во имя разнообразия!» Воукизм – это поощрение нелегальной миграции в США. Воукизм – это когда мигранты терроризируют местное население, а полиция бездействует, поскольку не хочет быть обвиненной в расизме. Воукизм – это когда в детских садах и младших классах преподают «Основы трансгендерства»... Нет никаких сомнений в том, что изначально воукизм – это очень благородно и честно. Как и в том, что гомофобия позорна, поскольку геями не становятся, а рождаются, и нельзя человека ругать за то, что не является его выбором и досталось ему от природы. Его, как говорится, никто не спросил. Нет никаких сомнений и в том, что трансгендерство нуждается в нормальном отношении общества, поскольку смена пола – это вопрос не морали и нравственности, а исключительно клинической медицины.

Но даже самая здравая идея, выплеснув за берега умеренности, превращается в абсурд, примеры которого, к сожалению, становятся нормой жизни. Университетские профессора, ненавидящие традиционную Америку - ту самую, которая, собственно, и построила эту страну с ее замечательными университетами, спокойно взирают на студенческие кампусы, окрашенные в цвета флага Палестины, в которые завтрашняя политическая элита Америки уже сегодня запрещает вход студентам-евреям. Полиция, сокращенная на 40 процентов, поскольку в период революции БЛМ был популярен лозунг «Хватит финансировать полицию». Бездомные, превратившие центральные районы великих американских городов в сущую помойку. Новый закон в Калифорнии, разрешающий несовершеннолетним (!!!) менять пол без уведомления родителей. Это жутко неприятно признавать, но воукизм стал лучшим подарком для всех тоталитарных режимов.