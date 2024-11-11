Звонок, которого не было

Как вы думаете, если бы Дональд Трамп первый (!) позвонил Владимиру Путину после своей победы, какова была бы реакция официальных российских СМИ? Путину, у которого давно не было никаких контактов с западными руководителями? А если бы при этом в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе лидера самой могущественной страны мира, звучали слова о том, что Россия в итоге предстоящих переговоров о мире получит часть завоеванных территорий Украины? Эта новость, которую опубликовала, ссылаясь на свои источники The Washington Post, неслась бы в России из каждого утюга, первые страницы газет вышли бы с аршинными заголовками, обыгрывающими эту символическую победу: Запад утерся!

Но нет, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков пожал плечами и сообщил, что никакого разговора не было: «Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация». Похоже, перед нами тот случай, когда правду говорит представитель Кремля, а не одно из ведущих американских изданий. Кто и зачем водил журналистов The Washington Post за нос, непонятно, но результат налицо. Дополнительное подтверждение этому – содержащаяся в той же статье информация, что о предстоящем звонке Путину уведомили украинскую сторону, категорически отвергается той самой украинской стороной. Сама идея, будто Дональд Трамп, только что одержавший самую важную победу в своей жизни, бросился обзванивать чужие столицы, выдает полное непонимание его нынешнего статуса и психологии его обладателя. Президент-элект, как называют кандидата, победившего на выборах, но еще не вступившего в полномочия, сейчас настоящий «царь горы». Все мечтают добиться его внимания. Как опытный торговец, Трамп понимает, что сейчас «рынок продавца», он диктует цену своим будущим решениям, и сбивать ее какими-то неумело торопливыми действиями не собирается. Не следует заблуждаться и насчет его стремления как можно скорее решить проблему российско-украинской войны. Да, в предвыборном раже он говорил, что завершит ее за 24 часа после победы на выборах, прошло уже гораздо больше времени, и пройдет еще очень много времени, прежде чем у нового-старого президента дойдут до этих проблем руки. Трамп точно не думает с утра до ночи, как покончить с войной, она у него далеко не в приоритете, обещания решить все наилучшим образом основывается на благом пожелании, а не на детальном плане.

Круг людей, которые займутся у него в администрации внешней политикой, национальной безопасностью и обороной, только формируется, идет отбор кандидатов, и именно эти, еще никому неизвестные люди, в том числе Трампу и самим себе в этом качестве, будут разрабатывать предложения сторонам конфликта, вся работа впереди. Несмотря на громкие заявления, что все пройдет быстро и красиво, какой-то процесс поиска решений начнется ближе к весне, а когда и чем закончится, не знает вообще никто. Поэтому мысль, будто Трамп так спешит покончить с войной, что первый звонит Путину и рассказывает о своих соображениях на этот счет, является странной фантазией. Ну, и напоследок следует напомнить о существовании в США такой нормы, как Акт Логана. В свое время об него сильно ударился генерал Майкл Флинн, назначенный Трампом в его первый президентский срок советником по национальной безопасности. Уже зная о своем грядущем назначении, но еще до начала работы новой администрации, Флинн в телефонном разговоре с российским послом Сергеем Кисляком якобы пообещал, что при Трампе США отменят какие-то санкции в отношении России. ФБР разговор прослушало и записало, и вышел скандал: согласно Акту Логана, ни одно не уполномоченное лицо не имеет права вступать в переговоры с государством, с которым у США есть разногласия. На членов переходной команды будущего президента это тоже распространяется: они не могут действовать параллельно с командой еще действующего президента, чтобы не вызывать управленческой чехарды и дипломатических недоразумений.