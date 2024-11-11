Трамп нашел себе госсекретаря
Республиканец Дональд Трамп планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Если назначение будет утверждено, Рубио станет первым латиноамериканцем на этой должности и главным дипломатом страны в новой администрации Трампа, которая начнет работу в январе. Рубио, который известен своими жесткими позициями по Китаю, Ирану и Кубе, был наиболее агрессивным кандидатом в списке Трампа на должность госсекретаря.
В последние годы Рубио адаптировал свои взгляды к более сдержанной внешней политике Трампа, который критикует бывших президентов США за втягивание Америки в длительные и затратные войны. Хотя Трамп склонен к частым изменениям решений, источники подтверждают, что на этот раз выбор почти окончательный.