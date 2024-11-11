Трамп нашел себе госсекретаря

Если назначение будет утверждено, Рубио станет первым латиноамериканцем на этой должности и главным дипломатом страны в новой администрации Трампа, которая начнет работу в январе. Рубио, который известен своими жесткими позициями по Китаю, Ирану и Кубе, был наиболее агрессивным кандидатом в списке Трампа на должность госсекретаря.

В последние годы Рубио адаптировал свои взгляды к более сдержанной внешней политике Трампа, который критикует бывших президентов США за втягивание Америки в длительные и затратные войны. Хотя Трамп склонен к частым изменениям решений, источники подтверждают, что на этот раз выбор почти окончательный.