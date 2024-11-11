Израиль готовится к вторжению из Сирии?

Израиль начал строительный проект вдоль так называемой линии Альфа, которая отделяет Голанские высоты от Сирии, как показывают спутниковые фотографии, проанализированные агентством Associated Press.

Организация Объединенных Наций подтвердила агентству AP, что войска Армии обороны Израиля вошли в демилитаризованную зону во время работ.

На снимках высокого разрешения, сделанных 5 ноября компанией Planet Labs PBC для AP, видно более 7,5 километра строительства вдоль линии Альфа, начинающегося примерно в 3 километрах к юго-востоку от друзского города Мадждаль-Шамс, где в июле в результате ракетного удара "Хезболлы" погибли 12 детей, игравших в футбол.

На снимках, похоже, видна траншея между двумя насыпями. Также, похоже, вдоль нее идет ограждение в сторону Сирии.

Строительство идет по юго-восточному маршруту, прежде чем направиться на юг вдоль линии Альфа, а затем снова срезать юго-восток. На снимках показаны экскаваторы и другая землеройная техника, активно копающая вдоль маршрута. Также считается, что эта территория усеяна неразорвавшимися боеприпасами и минами, оставшимися от десятилетий конфликта.