USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Израиль готовится к вторжению из Сирии?

фото
10:36 899

Израиль начал строительный проект вдоль так называемой линии Альфа, которая отделяет Голанские высоты от Сирии, как показывают спутниковые фотографии, проанализированные агентством Associated Press.

Организация Объединенных Наций подтвердила агентству AP, что войска Армии обороны Израиля вошли в демилитаризованную зону во время работ.

На снимках высокого разрешения, сделанных 5 ноября компанией Planet Labs PBC для AP, видно более 7,5 километра строительства вдоль линии Альфа, начинающегося примерно в 3 километрах к юго-востоку от друзского города Мадждаль-Шамс, где в июле в результате ракетного удара "Хезболлы" погибли 12 детей, игравших в футбол.

На снимках, похоже, видна траншея между двумя насыпями. Также, похоже, вдоль нее идет ограждение в сторону Сирии.

Строительство идет по юго-восточному маршруту, прежде чем направиться на юг вдоль линии Альфа, а затем снова срезать юго-восток. На снимках показаны экскаваторы и другая землеройная техника, активно копающая вдоль маршрута. Также считается, что эта территория усеяна неразорвавшимися боеприпасами и минами, оставшимися от десятилетий конфликта.

Президент Финляндии из Баку о переговорах с Трампом
Президент Финляндии из Баку о переговорах с Трампом
11:31 1035
Что происходит в Абхазии?
Что происходит в Абхазии?
11:45 846
Честный прокурор пойдет за решетку. Статуя закрыла лицо от стыда
Честный прокурор пойдет за решетку. Статуя закрыла лицо от стыда главная тема; все еще актуально
03:14 6670
Трамп выбрал своим советником критика помощи Украине
Трамп выбрал своим советником критика помощи Украине
10:56 1395
Новая оригинальная подсветка на улицах в центре Баку
Новая оригинальная подсветка на улицах в центре Баку ФОТО
10:41 2526
Сахиль Бабаев о повышении зарплат и пенсий
Сахиль Бабаев о повышении зарплат и пенсий
09:54 2829
Звонок, которого не было
Звонок, которого не было главная тема
03:59 8843
Воукизм и похоронил Америку
Воукизм и похоронил Америку слово публицисту
03:40 6250
Эрдоган в Баку
Эрдоган в Баку фото
11 ноября 2024, 23:40 6860
Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой
Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой главное на этот час
03:27 6684
Талибы в Баку
Талибы в Баку обновлено 03:40
03:40 10244

ЭТО ВАЖНО

Президент Финляндии из Баку о переговорах с Трампом
Президент Финляндии из Баку о переговорах с Трампом
11:31 1035
Что происходит в Абхазии?
Что происходит в Абхазии?
11:45 846
Честный прокурор пойдет за решетку. Статуя закрыла лицо от стыда
Честный прокурор пойдет за решетку. Статуя закрыла лицо от стыда главная тема; все еще актуально
03:14 6670
Трамп выбрал своим советником критика помощи Украине
Трамп выбрал своим советником критика помощи Украине
10:56 1395
Новая оригинальная подсветка на улицах в центре Баку
Новая оригинальная подсветка на улицах в центре Баку ФОТО
10:41 2526
Сахиль Бабаев о повышении зарплат и пенсий
Сахиль Бабаев о повышении зарплат и пенсий
09:54 2829
Звонок, которого не было
Звонок, которого не было главная тема
03:59 8843
Воукизм и похоронил Америку
Воукизм и похоронил Америку слово публицисту
03:40 6250
Эрдоган в Баку
Эрдоган в Баку фото
11 ноября 2024, 23:40 6860
Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой
Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой главное на этот час
03:27 6684
Талибы в Баку
Талибы в Баку обновлено 03:40
03:40 10244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться