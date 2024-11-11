Новая оригинальная подсветка на улицах в центре Баку
Необычный подход Bakı Abadlıq Xidməti (Бакинская служба благоустройства) полностью изменил облик 12 улиц в центре Баку. Оригинальная подсветка на этих улицах еще больше раскрыла красоту старинных зданий и балконов.
Изменения коснулись улиц Видади, Сафароглу, Гулиева, Асланова, Толстого, Халилбейли, Сафарли, Ибрагимова, Топчубашова, Рзы, Низами, Тагизаде.
Архитектурное освещение названных улиц многократно увеличивает красоту ночного облика столицы. Специальные светодиодные фонари не наносят никакого ущерба памятникам архитектуры. Работавшие над проектом творчески подошли к процессу и создали интересные образы, проливающие свет на славное прошлое Баку.