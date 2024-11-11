Трамп выбрал своим советником критика помощи Украине
Избранный президент США Дональд Трамп готовится назначить конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) осведомленные источники. Сам Трамп и Уолтц пока эту информацию не подтвердили.
Советник по нацбезопасности — одна из ключевых должностей в Белом доме: занимающий ее чиновник координирует работу всех ведомств, которые отвечают за связанные с национальной безопасностью вопросы, докладывает о происходящем главе государства и реализует его политику в этом направлении. При этом президенту не нужно согласовывать с Сенатом назначение советника. С января 2021 года эту должность в администрации действующего президента Джо Байдена занимает Джейк Салливан.
Как отмечает WSJ, Уолтц приступит к своей роли в условиях затяжных военных конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Уолтцу 50 лет, он отставной офицер спецназа. До прихода в политику он служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и Африке, а также работал в Пентагоне.
Газета Financial Times напоминает, что Уолтц — верный союзник Трампа и ярый критик Байдена. Он придерживается «ястребиной политики» по отношению к Китаю и считает эту страну «экзистенциальной угрозой», критикует союзников по НАТО за небольшие расходы на оборону и скептически относится к военной поддержке Украины со стороны США.
В сентябре 2023 года Уолтц написал статью для Fox News под заголовком «Эпоха пустых чеков для Украины от Конгресса закончилась». В ней он подчеркивал, что военная помощь США должна зависеть от вклада стран Европы.
В разговоре с FT Уолтц предположил, что Трамп вынудит Россию сесть за стол переговоров, пригрозив в случае отказа «обрушить ее экономику» за счет снижения цен на нефть и газ. «У нас есть экономические рычаги воздействия на Россию», — отметил Уолтц. Также политик называл «совершенно разумным» обещание Трампа добиться начала переговоров между Москвой и Киевом.
В первый президентский срок (2017–2021 годы) Трамп сменил четырех советников по нацбезопасности. Майкл Флинн продержался на этой должности менее месяца и ушел в отставку из-за того, что передал ФБР неполную информацию о контактах с российским послом. После него эту должность занимали Герберт Макмастер, Джон Болтон и Роберт О’Брайен.