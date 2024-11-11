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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Япония увидела позитив в словах Путина

11:01 957

Япония считает «несколько позитивными» высказывания президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений, однако намерена придерживаться санкций против Москвы, пока сохраняется нынешняя ситуация в Украине. Об этом сообщил глава японского МИД Такэси Ивая.

«Я знаю об этих высказываниях из сообщений. Если посмотреть только на них, то, возможно, чувствуется, что это несколько позитивные заявления», - сказал Ивая, повторив позицию Токио по ситуации в Украине. По словам министра, неверно утверждать, что отношения Японии и России складываются плохо из-за действий Токио.

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