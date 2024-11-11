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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Китайский атом для Армении

11:21 920

Китай готов к тесному сотрудничеству с Арменией в сфере атомной энергетики, заявил временный поверенный в делах Китая в Армении Мин Чэнь.

По его словам, Пекин в курсе предстоящих работ по модернизации Армянской АЭС, планов по строительству новой станции и готов участвовать в этих проектах в случае желания Еревана. Сейчас китайская сторона строит фотовольтовую станцию в Гегаркунике.

«Китай заинтересован в открытии коммуникаций на Южном Кавказе и мирном сосуществовании стран. В Пекине надеются, что странам региона удастся выстроить политический диалог и с его помощью решить все существующие проблемы.

Ведущие китайские компании хотят участвовать в экономической жизни региона, особенно в сфере IT. Исходя из этого, Китай готов содействoвать решению проблем региона, в том числе путем реализации инициативы «Пояс-путь», - сказал посол.

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