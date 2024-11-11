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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Россиянам не нужны доллары

так считает министр финансов РФ
11:31 621

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что россиянам не нужны доллары.

Корреспондент проекта «ТАСС Дети» спросила Силуанова, нужен ли в России доллар. «У вас есть доллары?» — спросил министр журналистку. «Ну, у меня нет, я только рублями», — ответила она. «Правильно, и не нужны, согласен с вами», — заключил Антон Силуанов.

Министр финансов РФ подчеркнул, что россиянам выгоднее хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений: «Надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете».

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