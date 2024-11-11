Президент Финляндии из Баку о переговорах с Трампом
11:31 1049
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил в Баку телеканалу Bloomberg о том, что у него был телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Стубб отметил, что новоизбранный президент США серьезно настроен на скорейшее достижение мирного соглашения в Украине.
Финский лидер перечислил четыре предпосылки для мира: территориальная целостность, гарантии безопасности, справедливость и восстановление территорий.
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