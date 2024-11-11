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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Медведев – специалист по ракетам

11:39 541

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ультиматум кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, заявившего, что в случае избрания выдвинет ультиматум России о прекращении войны в течение 24 часов, а в противном случае поставит Украине ракеты Taurus и разрешит бить ими по российской территории.

«Кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил об ультиматуме России. Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus. Понятно, что такие «ультиматумы» носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш президент.

Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остается самым вероятным», - написал Медведев в своем телеграм-канале.

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