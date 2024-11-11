Что происходит в Абхазии?

Протесты в Сухуме начались 11 ноября. По данным местных телеграм-каналов, поводом стало задержание оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция заблокировала ключевые транспортные пути - Гумистинский и Кодорские мосты.

Глава абхазских сепаратистов Аслан Бжания провел экстренное заседание в связи с массовыми протестами в Сухуми.

Утром 12 ноября активисты освободили Кодорский мост после обещаний представителей власти помочь в освобождении задержанных оппозиционеров.

Бжании доложили, что ситуация с протестами ухудшается, действия демонстрантов, которые в том числе заблокировали республиканскую дорогу и перекрыли два моста, «носят уголовный характер».

По словам «генпрокурора» Адгура Агрбы, действия напавших на депутата сопровождались «нецензурной бранью». Сейчас они находятся в СИЗО.

«В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета Безопасности республики», – говорится в сообщении «пресс-службы» Бжании.

В телеграм-каналах ночью опубликовали видео предполагаемой стычки с депутатом, а также последующего задержания оппозиционеров бойцами СОБР. Оппозиция утверждает, что задержание было незаконным и несоразмерным тому, что произошло. Митингующие собрались у «здания СГБ», где протаранили на автомобиле ворота, позже перешли к площади Свободы. К зданию, где заседает Бжания, стянули военную технику.