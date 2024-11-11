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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Индийское оружие направляется в Армению

12:00 292

Первая батарея ЗРК Akash направляется в Армению, сообщает компания-производитель Bharat Electronics Limited.

"Секретарь по оборонному производству (правительства Индии) Санджив Кумар отдал сигнал о поставке первой батареи системы вооружения Akash для экспорта в дружественную зарубежную страну", - сообщается в соцсетях компании.

Система Akash представляет собой ракету класса "земля-воздух": она поражает истребители, крылатые ракеты, ракеты класса "воздух-земля", БЛА и другие воздушные средства на расстоянии до 25 км. Ереван стал первым иностранным закупщиком этих вооружений.

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