USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

«Ошибочная политика»: призыв Ирана к Трампу

13:03 711

Иран призывает избранного президента США Дональда Трампа отказаться от своей «ошибочной политики» в отношении Тегерана, которую он проводил во время первого срока на посту главы государства. Об этом заявила на еженедельном брифинге представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.

«Политика максимального давления на Иран, которую проводил Дональд Трамп, потерпела полную неудачу. Мы предлагаем правительству Трампа пересмотреть свою ошибочную политику. Правительство разрабатывает различные стратегии экономического реагирования [на возможные новые ограничения со стороны США] и стремится полностью обеспечить национальные интересы в соответствии с высокими идеалами Исламской революции», - сказала она.

Датский наркобарон попался в Стамбуле
Датский наркобарон попался в Стамбуле
14:04 420
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
13:55 486
Спаситель возвращается
Спаситель возвращается главная тема
13:05 2257
Воукизм и похоронил Америку
Воукизм и похоронил Америку слово публицисту
03:40 7155
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…»
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…» прямой эфир; обновлено 14:00; фото
14:00 8852
Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой
Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой главное на этот час
03:27 7705
План Зеленского заинтересовал Трампа
План Зеленского заинтересовал Трампа
12:42 2048
О встречах премьер-министра Али Асадова
О встречах премьер-министра Али Асадова фото; обновлено 12:52
12:52 1104
Президент Финляндии из Баку о переговорах с Трампом
Президент Финляндии из Баку о переговорах с Трампом
11:31 2811
Что происходит в Абхазии?
Что происходит в Абхазии?
11:45 3080
Честный прокурор пойдет за решетку. Статуя закрыла лицо от стыда
Честный прокурор пойдет за решетку. Статуя закрыла лицо от стыда главная тема; все еще актуально
03:14 7555

ЭТО ВАЖНО

Датский наркобарон попался в Стамбуле
Датский наркобарон попался в Стамбуле
14:04 420
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
13:55 486
Спаситель возвращается
Спаситель возвращается главная тема
13:05 2257
Воукизм и похоронил Америку
Воукизм и похоронил Америку слово публицисту
03:40 7155
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…»
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…» прямой эфир; обновлено 14:00; фото
14:00 8852
Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой
Гулиев использовал программу Мартиросяна для связи с иранской разведкой главное на этот час
03:27 7705
План Зеленского заинтересовал Трампа
План Зеленского заинтересовал Трампа
12:42 2048
О встречах премьер-министра Али Асадова
О встречах премьер-министра Али Асадова фото; обновлено 12:52
12:52 1104
Президент Финляндии из Баку о переговорах с Трампом
Президент Финляндии из Баку о переговорах с Трампом
11:31 2811
Что происходит в Абхазии?
Что происходит в Абхазии?
11:45 3080
Честный прокурор пойдет за решетку. Статуя закрыла лицо от стыда
Честный прокурор пойдет за решетку. Статуя закрыла лицо от стыда главная тема; все еще актуально
03:14 7555
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться