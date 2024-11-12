«Ошибочная политика»: призыв Ирана к Трампу

Иран призывает избранного президента США Дональда Трампа отказаться от своей «ошибочной политики» в отношении Тегерана, которую он проводил во время первого срока на посту главы государства. Об этом заявила на еженедельном брифинге представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.

«Политика максимального давления на Иран, которую проводил Дональд Трамп, потерпела полную неудачу. Мы предлагаем правительству Трампа пересмотреть свою ошибочную политику. Правительство разрабатывает различные стратегии экономического реагирования [на возможные новые ограничения со стороны США] и стремится полностью обеспечить национальные интересы в соответствии с высокими идеалами Исламской революции», - сказала она.