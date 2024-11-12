Спаситель возвращается

Америка не Россия, а Дональд Трамп не Владимир Путин. У Путина почти все назначения совершенно неожиданные. Сколько раз было такое, что тот или иной чиновник выскакивал как черт из табакерки. У Трампа, как и у всех остальных президентов США, все известно заранее. Дня за два-три СМИ сообщают о выборе того или иного кандидата на ключевые должности и, как правило, не ошибаются. Вот теперь вся пресса сообщает, что с очень высокой долей вероятности Трамп назначит на должность государственного секретаря США сенатора от Флориды Марко Рубио, а своим советником по национальной безопасности сделает конгрессмена от того же штата Майка Уолтца. 53-летний Рубио — сын иммигрантов с Кубы, которые бежали от режима Фульхенсио Батисты в 1956 году. Правда, дед Марко по материнской линии Педро Виктор Гарсия не смог найти работу в Америке и вернулся на Кубу. А когда на острове к власти пришли барбудос Фиделя Кастро, вновь бежал в США, но уже без визы. Его задержали и хотели депортировать, но в последний момент иммиграционные власти Флориды сжалились над ним. Впрочем, внук впоследствии категорически отрицал, что у его деда были проблемы в связи с нелегальным прибытием в Америку. Сенатору, как ярому борцу с нелегальной иммиграцией, такая информация действительно была ни к чему.

Марко – один из самых влиятельных многолетних сенаторов. Сейчас он занимает должность вице-председателя Комитета по разведке и является влиятельным членом Комитета по международным делам. В 2015 году Марко Рубио объявил себя кандидатом в президенты США. Хиллари Клинтон он назвал «политиком вчерашнего дня» и в ходе предвыборной кампании сосредоточился на борьбе с Дональдом Трампом. Последний относился к нему довольно пренебрежительно, называл «маленьким Марко», говорил, что тот «сильно переоценен» и он бы «не назначил его управлять даже средней руки компанией». Сейчас между ними дружба и полное взаимопонимание, а Рубио заслужил четвертый пост в американской иерархии. Термин Трампа «переоцененность» отсылает нас к чуть более ранним годам. В феврале 2013 года журнал Time поместил портрет Рубио на свою обложку с надписью Savior - «Спаситель». Тогда сенатор переживал поистине звездный час. В нем увидели молодого и страшно перспективного политика, который мог бы стать президентом, чтобы избавить Америку от ненавистных демократов. Но Рубио сгубила досадная оплошность. Во время одного из телевыступлений он взял и отпил воды прямо из стоявшей перед ним бутылки, а не из стакана. Что называется «из горла». «Фи, - отреагировал американский истеблишмент, - этот парень не умеет себя вести, ему еще рано подаваться в президенты». Рубио извлек урок и, похоже, избавился от вредной привычки. И если сейчас он ярко проявит себя на посту госсекретаря, то глядишь, еще сможет стать в будущем «спасителем» республиканцев. Во внешней политике Рубио типичный ястреб. Он совершенно непримиримо относится к замшелым авторитариям Латинской Америки — лидерам Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. В первый срок Трампа он был своего рода «смотрящим» по южному континенту, и его советы Белый дом считал крайне полезными и разумными. Рубио жестко критиковал Барака Обаму, который протягивал кубинцам оливковую ветвь, а потом и Байдена, не желавшим ужесточать политику по отношению к Гаване.