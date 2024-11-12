Китай об отправке северокорейских войск в Россию

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя отправку северокорейских войск на войну с Украиной, заявил, что Пекин «не вмешивается в военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна, поскольку это их собственное дело».

При этом он подчеркнул, что Китай «не знает конкретной ситуации двусторонних обменов» между КНДР и Россией.