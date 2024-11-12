О планах армии Турции в Сирии и Ираке

Власти Турции до конца текущего года могут объявить о завершении трансграничной операции «Коготь-замок», проводимой с апреля 2022 года на севере Ирака против боевиков террористической Рабочей партии Курдистана. Но это не будет означать, что после с сопредельной территории будут выведены подразделения турецкой армии, сообщает Hürriyet.

По данным газеты, турецкие военные, контролирующие север Ирака на глубину 30-40 км, продолжат его зачистку от курдских боевиков, чтобы не допустить их просачивания через границу.

Аналогичная задача стоит перед турецкой армией и на севере Сирии, где базируются силы РПК и ее местного ответвления – «Сил национальной самообороны» (СНС).

Milliyet, ссылаясь на источники, сообщает, что власти Турции больше склоняются к расширению зон ныне проводимых операций против боевиков в Ираке и Сирии, нежели о новой широкомасштабной сухопутной операции, о чем пишут местные СМИ после недавних заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, он говорил о том, что турецкая армия будет преследовать боевиков РПК на сопредельных территориях, а также о планах завершить создание 40-километровой зоны безопасности на севере Сирии.