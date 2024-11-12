Они и укажут путь Трампу

Главный вопрос: насколько реальны планы Трампа по приостановке вооруженного конфликта в Украине, продолжающегося без малого три года? И если сделка, предложенная американской стороной, будет предусматривать передачу России части украинских территорий, пойдет ли на нее официальный Киев и украинский народ? Пока Трамп может проводить с Путиным по Украине лишь неофициальные переговоры, поскольку до его инаугурации остается еще более двух месяцев. Тем не менее ход этих переговоров будет сильно зависеть от внешнеполитической команды Дональда Трампа, в частности, от того, кто займет пост государственного секретаря США, кто войдет в состав Совета национальной безопасности при Белом доме, и кто станет советником главы Белого дома по национальной безопасности. Как уже сообщалось, в качестве основных кандидатов на должность госсекретаря рассматриваются сенаторы Билл Хагерти и Марко Рубио. В последние дни к этому списку добавилось имя бывшего директора Национальной разведывательной службы Ричарда Гренелла, однако в республиканских кругах считают, что шансы Хагерти и Рубио предпочтительнее.

Еще до начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в период первой администрации Трампа Рубио призывал к жестким антироссийским санкциям. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года он одним из первых поддержал оказание военной помощи Украине. Однако непомерное затягивание конфликта и необходимость выделять Украине более значительные объемы помощи изменили его позицию. И в марте этого года Рубио стал одним из пятнадцати сенаторов, проголосовавших против выделения Киеву пакета помощи на 61 миллиард долларов. В то же время он решительно против того, чтобы Украина потерпела в этой войне поражение. «Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится путем переговоров, - сказал сенатор от Флориды в одном из интервью. - И я хочу, и мы хотим, и, я считаю, Дональд Трамп хочет, чтобы Украина имела больше рычагов влияния на этих переговорах». Сенатор не исключил, что в результате этих переговоров Украине придется пойти на уступки и отказаться от части своих территорий. В то же время, по его словам, и Россия не сможет достичь своих целей в отношении Украины. «Вот что я знаю: Российская Федерация ни за что не захватит Украину, всю Украину, половину Украины, а это было целью [президента России Владимира] Путина с самого начала — разделить ее на две части... по крайней мере на половину страны, включая Киев. Этого не произойдет», — считает Рубио. В то же время, возможно, будущий госсекретарь США считает, что важно оценить «реальность» размеров и возможностей Украины в сравнении с Россией. «У нас есть реальность: Украина меньше России по размеру и возможностям мобилизовать ресурсы и привлекать людей... Я просто честен», — сказал он в одном из интервью. По словам Марко Рубио, Путин хочет, чтобы Украина стала «по сути, сателлитом» наподобие Беларуси. И, чтобы избежать этого, Украина вынуждена стремиться к нейтралитету.

Другой потенциальный кандидат на пост госсекретаря, 65-летний сенатор от Теннесси Билл Хагерти, является одним из главных критиков финансовой поддержки Украины. В интервью телеканалу CBS он заявил, что «американский народ хочет, чтобы суверенитет был защищен здесь, в Америке, прежде, чем мы потратим наши средства и ресурсы на защиту суверенитета другой страны. Хагерти был послом Трампа в Японии до его избрания в Сенат в 2020 году. Как и Рубио, в апреле 2024 года он голосовал против законопроекта о помощи, утверждая, что не будет отправлять за рубеж деньги американских налогоплательщиков, пока не будет защищена граница между США и Мексикой. И Рубио, и Хагерти считаются сторонниками жесткой линии в отношении Китая. В частности, Хагерти поддерживает санкции против китайских компаний в сфере связи и электроники и называет Пекин «опасностью для «Соединенных Штатов и остального мира». По словам Хагерти, тот факт, что американский народ впервые за последние 36 лет избрал президента подавляющим большинством голосов, является следствием того, что «политики, управляющие страной, отдалились от своего народа, предпочитая тратить деньги на другие страны вместо решения внутренних проблем». «Подумайте об этом, мы направили Украине в качестве помощи 175 миллиардов долларов, - воскликнул сенатор от Теннесси в интервью CBS. — Это более чем в три раза превышает годовой бюджет Корпуса морской пехоты США. Я был одним из немногих сенаторов в Сенате Соединенных Штатов, кто голосовал и выступал против каждого цента этой помощи Украине. Я прислушивался к американскому народу. Сначала нам нужно сосредоточиться на наших собственных проблемах. И я получил много критики из-за этого, но именно это высказал американский народ и хочет, чтобы мы сделали. Мы никогда не должны были быть в Украине». Когда телеведущий спросил у Хагерти, продолжат ли США помогать Украине, Хагерти ответил: