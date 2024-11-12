Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»

В рамках проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Джебраильском районе Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции «Шафаг» мощностью 240 МВт. Эта станция является первым промышленным проектом по солнечной энергии и крупнейшим проектом прямых иностранных инвестиций, реализованным на освобожденных от оккупации территориях. Проект реализуется на основе Исполнительного соглашения, подписанного между Министерством энергетики и ВР 3 июня 2021 года.

На церемонии закладки фундамента были подписаны инвестиционный договор между правительством Азербайджанской Республики и компанией «Шафаг (Джебраил) Solar Limited», а также договор аренды земли между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и компанией «Шафаг (Джебраил) Solar Limited». Затем символически была подписана первая солнечная панель станции. К процессу подписания присоединились также SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания. Ожидается, что СЭС Шафаг будет производить около 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что означает экономию 120-150 миллионов кубометров природного газа в год и сокращение выбросов углерода на 260-330 тысяч тонн.