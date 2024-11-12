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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Датский наркобарон попался в Стамбуле

Отдел информации
14:04 433

Наркобарон Майк Гернер Ларсен, объявленный Данией в розыск по линии Интерпола, был задержан в стамбульском районе Башакшехир в ходе операции турецкой полиции.

«Мы не потерпим международные преступные организации и наркоторговцев, которые нарушают спокойствие нашего народа. Мы поймаем их всех, одного за другим», - заявил по этому поводу глава МВД Турции Али Ерликая.

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