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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Нота протеста послу России

14:16 346

Министерство иностранных дел Молдовы вручило ноту протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову из-за «незаконного и преднамеренного вмешательства» в выборы.

Внешнеполитическое ведомство также обвинило Москву в нарушении воздушного пространства в связи с падением на территории Молдовы якобы двух российских беспилотников.

Согласно сообщению МИД Молдовы, нота протеста вручена, поскольку Россия пыталась «исказить результаты президентских выборов и референдума» о евроинтеграции, а также «подорвать и делегитимизировать демократический процесс Республики Молдова».

«В то же время МАЭ решительно осудило нарушение воздушного пространства Республики Молдова, учитывая тот факт, что 10 ноября на суверенной территории Республики Молдова были замечены два российских дрона — один в Каушанском районе и другой в Рышканах», — говорится в заявлении ведомства.

Молдова расценила произошедшее как «недружественный жест». Представитель МИД РФ Мария Захарова отрицала, что беспилотники принадлежали России.

Советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинял Россию в «массовом вмешательстве» во второй тур выборов президента страны, состоявшийся 3 ноября. Подробностей он не привел. В Кремле эти утверждения назвали «ничем не подкрепленными инсинуациями».

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