В польском Генштабе призвали готовиться к войне с Россией

«Это реальная угроза, — сказал он. — Разразится ли война в принципе и когда, в некотором смысле зависит от нас. Нападение на страну, которая хорошо подготовлена к защите и общество которой будет сопротивляться, представляет собой огромный риск».

По словам Кукулы, «Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом, а самое главное — функционирующей промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал». Глава польского Генштаба считает, что подход Москвы к потенциальному противостоянию определяют три вектора — намерения, силы и возможности.

«Намерения Российской Федерации прекрасно переданы самим президентом Путиным, а также министром иностранных дел Лавровым. Со второй половины 2021 года ничего не изменилось», — заявил Кукула. «Вектор силы значительно ослабили украинское сопротивление и международная солидарность. Но Россия последовательно его восстанавливает», — добавил он.

Что касается возможностей, по словам польского военного, они могут появиться в случае, если США будут задействованы в конфликте в Тихом океане или если НАТО утратит свою сплоченность. Он добавил, что еще одним фактором, который следует учитывать, является непредсказуемость России.

«Моя задача состоит в том, чтобы наиболее вероятным сценарием был тот, при котором мы эффективно отговорим Россию от агрессии. При этом недостаточно просто сообщить о нашем быстро развивающемся оборонном потенциале. Не менее важно продемонстрировать нашу решимость защитить себя», — заключил он.