Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Вначале президент ФИФА вручил главе государства памятные подарки и специально подготовленный мяч с написанными на нем именем и фамилией президента Азербайджана. Ильхам Алиев поблагодарил Джанни Инфантино за участие в COP29.

Гость, в свою очередь, выразил признательность главе государства за приглашение на COP29 и высокий уровень организации этого престижного мероприятия.

В ходе беседы была отмечена государственная забота, проявляемая в Азербайджане о футболе, как и о всех других видах спорта. Была выражена признательность Джанни Инфантино за поддержку развития футбола в Азербайджане.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто успешное сотрудничество между Азербайджаном и ФИФА, выражена уверенность в том, что оно будет продолжаться и в будущем. Был обсужден вопрос организации ФИФА мероприятий в Азербайджане.