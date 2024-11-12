Алиев встретился с президентом ФИФА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Вначале президент ФИФА вручил главе государства памятные подарки и специально подготовленный мяч с написанными на нем именем и фамилией президента Азербайджана. Ильхам Алиев поблагодарил Джанни Инфантино за участие в COP29.
Гость, в свою очередь, выразил признательность главе государства за приглашение на COP29 и высокий уровень организации этого престижного мероприятия.
В ходе беседы была отмечена государственная забота, проявляемая в Азербайджане о футболе, как и о всех других видах спорта. Была выражена признательность Джанни Инфантино за поддержку развития футбола в Азербайджане.
На встрече с удовлетворением было подчеркнуто успешное сотрудничество между Азербайджаном и ФИФА, выражена уверенность в том, что оно будет продолжаться и в будущем. Был обсужден вопрос организации ФИФА мероприятий в Азербайджане.
* * * 14:26
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во вторник, 12 ноября, встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который находится в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).