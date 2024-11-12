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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Байрамов: «Армения упустила возможность»

14:30 2379

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил недоумение неучастием Армении в COP29. Министр отметил, что при принятии решения о проведении COP29 в Азербайджане были предприняты взаимные шаги.

«Армения сняла свое вето. Азербайджан же согласился на избрание Армении членом Восточно-европейского бюро. Для обеспечения инклюзивности COP азербайджанская сторона направила приглашение Армении, как и другим сторонам-членам.

Несмотря на то что армянская сторона зарегистрировала нескольких своих представителей, мы не наблюдали их участия в конференции. Мы считаем, что это упущенная возможность», - отметил Байрамов.

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13:05 4358
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