Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в кулуарах саммита COP29 в Баку встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Согласно сообщению Anadolu, переговоры прошли в закрытом для прессы режиме. Известно, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, региональные и международные вопросы. Президент Турции заявил о намерении продолжить усилия по развитию отношений между Анкарой и Лондоном, а также увеличению объема товарооборота.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун и британские чиновники.