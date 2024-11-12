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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку

14:35 1631

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в кулуарах саммита COP29 в Баку встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Согласно сообщению Anadolu, переговоры прошли в закрытом для прессы режиме. Известно, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, региональные и международные вопросы. Президент Турции заявил о намерении продолжить усилия по развитию отношений между Анкарой и Лондоном, а также увеличению объема товарооборота.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун и британские чиновники.

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