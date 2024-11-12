USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Момент взрыва дамбы в Украине попал на видео

видео
14:43 1980

СМИ опубликовали кадры момента взрыва Кураховской дамбы в Покровском районе Донецкой области Украины.

11 ноября стало известно, что в результате российского удара была повреждена Кураховская дамба.

Как рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, из-за этого под угрозой могут оказаться жители не только Донецкой области, но и Днепропетровской. Уровень воды в реке Волчья увеличивается.

Москва не согласна с планами Турции
Москва не согласна с планами Турции
16:16 759
Встреча Алиева и Эрдогана
Встреча Алиева и Эрдогана фото
15:56 882
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии добавлено видео; обновлено 15:45
15:45 4647
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:10
15:10 1913
Алиев встретился с президентом ФИФА
Алиев встретился с президентом ФИФА добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 1496
Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»
Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»
14:48 1598
Байрамов: «Армения упустила возможность»
Байрамов: «Армения упустила возможность»
14:30 2381
Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку
Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку
14:35 1633
Датский наркобарон попался в Стамбуле
Датский наркобарон попался в Стамбуле
14:04 1804
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
13:55 1424
Спаситель возвращается
Спаситель возвращается главная тема
13:05 4361

ЭТО ВАЖНО

Москва не согласна с планами Турции
Москва не согласна с планами Турции
16:16 759
Встреча Алиева и Эрдогана
Встреча Алиева и Эрдогана фото
15:56 882
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии добавлено видео; обновлено 15:45
15:45 4647
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:10
15:10 1913
Алиев встретился с президентом ФИФА
Алиев встретился с президентом ФИФА добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 1496
Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»
Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»
14:48 1598
Байрамов: «Армения упустила возможность»
Байрамов: «Армения упустила возможность»
14:30 2381
Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку
Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку
14:35 1633
Датский наркобарон попался в Стамбуле
Датский наркобарон попался в Стамбуле
14:04 1804
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
13:55 1424
Спаситель возвращается
Спаситель возвращается главная тема
13:05 4361
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться