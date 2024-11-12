Момент взрыва дамбы в Украине попал на видео
14:43 1980
СМИ опубликовали кадры момента взрыва Кураховской дамбы в Покровском районе Донецкой области Украины.
11 ноября стало известно, что в результате российского удара была повреждена Кураховская дамба.
Как рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, из-за этого под угрозой могут оказаться жители не только Донецкой области, но и Днепропетровской. Уровень воды в реке Волчья увеличивается.
November 12, 2024
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