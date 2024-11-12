Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»

Подписание мирного соглашения до конца года зависит от Армении, заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам главы МИД, основные статьи мирного соглашения согласованы. «Я сейчас не хочу озвучивать точные цифры. Но есть еще вопросы, которые важно согласовать», - сказал министр.

Джейхун Байрамов напомнил, что инициатором процесса подписания мирного соглашения является азербайджанская сторона. Он добавил, что Баку настаивает на том, чтобы довести этот вопрос до конца.