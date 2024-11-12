USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»

14:48 1600

Подписание мирного соглашения до конца года зависит от Армении, заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам главы МИД, основные статьи мирного соглашения согласованы. «Я сейчас не хочу озвучивать точные цифры. Но есть еще вопросы, которые важно согласовать», - сказал министр.

Джейхун Байрамов напомнил, что инициатором процесса подписания мирного соглашения является азербайджанская сторона. Он добавил, что Баку настаивает на том, чтобы довести этот вопрос до конца.

Москва не согласна с планами Турции
Москва не согласна с планами Турции
16:16 763
Встреча Алиева и Эрдогана
Встреча Алиева и Эрдогана фото
15:56 884
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии добавлено видео; обновлено 15:45
15:45 4649
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:10
15:10 1916
Алиев встретился с президентом ФИФА
Алиев встретился с президентом ФИФА добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 1497
Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»
Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»
14:48 1601
Байрамов: «Армения упустила возможность»
Байрамов: «Армения упустила возможность»
14:30 2383
Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку
Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку
14:35 1634
Датский наркобарон попался в Стамбуле
Датский наркобарон попался в Стамбуле
14:04 1805
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
13:55 1425
Спаситель возвращается
Спаситель возвращается главная тема
13:05 4362

ЭТО ВАЖНО

Москва не согласна с планами Турции
Москва не согласна с планами Турции
16:16 763
Встреча Алиева и Эрдогана
Встреча Алиева и Эрдогана фото
15:56 884
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии добавлено видео; обновлено 15:45
15:45 4649
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:10
15:10 1916
Алиев встретился с президентом ФИФА
Алиев встретился с президентом ФИФА добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 1497
Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»
Джейхун Байрамов: «Зависит от Армении…»
14:48 1601
Байрамов: «Армения упустила возможность»
Байрамов: «Армения упустила возможность»
14:30 2383
Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку
Что обсудили Эрдоган и премьер Британии в Баку
14:35 1634
Датский наркобарон попался в Стамбуле
Датский наркобарон попался в Стамбуле
14:04 1805
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
13:55 1425
Спаситель возвращается
Спаситель возвращается главная тема
13:05 4362
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться