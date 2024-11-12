Астронавты NASA из космоса обратились к участникам COP29

Астронавты NASA Сонни Уильямс и Ник Хейг обратились к участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку по видеосвязи с Международной космической станции.

Представители NASA поблагодарили участников COP29 и Азербайджан, принимающий конференцию, за усилия по охране планеты.

«Мы благодарим за усилия по сохранению красоты планеты. Наши партнеры и сотрудники готовы делиться информацией с вами. Наша миссия — наблюдать из космоса за повышением уровня моря, выбросами газов и другими проблемами и передавать эти данные на Землю», - сказали астронавты.