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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Астронавты NASA из космоса обратились к участникам COP29

видео
14:55 830

Астронавты NASA Сонни Уильямс и Ник Хейг обратились к участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку по видеосвязи с Международной космической станции.

Представители NASA поблагодарили участников COP29 и Азербайджан, принимающий конференцию, за усилия по охране планеты.

«Мы благодарим за усилия по сохранению красоты планеты. Наши партнеры и сотрудники готовы делиться информацией с вами. Наша миссия — наблюдать из космоса за повышением уровня моря, выбросами газов и другими проблемами и передавать эти данные на Землю», - сказали астронавты.

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