Высокие гости у Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с наследным принцем Иорданского Хашимитского Королевства Аль-Хусейном ибн Абдаллой II, а также с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.
Наследные принцы Иордании и Кувейта прибыли в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем правительства Испании Педро Санчесом, который находится в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).