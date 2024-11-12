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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Высокие гости у Ильхама Алиева

фото; обновлено 15:10
15:10 1919

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с наследным принцем Иорданского Хашимитского Королевства Аль-Хусейном ибн Абдаллой II, а также с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

Наследные принцы Иордании и Кувейта прибыли в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

* * * 14:59

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем правительства Испании Педро Санчесом, который находится в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Высокие гости у Ильхама Алиева
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13:05 4364
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