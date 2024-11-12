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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Президент Польши не хочет «семейного фото» с Лукашенко

видео
15:53 1193

Президент Польши Анджей Дуда отказался участвовать в совместном фото на открытии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, поводом для отказа стало присутствие на мероприятии президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал Interia со ссылкой на окружение польского лидера.

«Это было осознанное решение господина президента. Family photo - это семейное фото, господин президент решил, что не хочет иметь семейное фото с Александром Лукашенко», - заявил собеседник портала.

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13:05 4365
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