Совместный проект Сумгаитского и Оксфордского университетов на COP29

Сумгаитский государственный университет и Оксфордский университет (Saïd Business School) организуют в рамках COP29 панельную дискуссию на тему «Молодежное лидерство в борьбе с изменением климата: вдохновляющие перемены посредством образования и инноваций».

Панельная дискуссия рассмотрит, как образование и инновации могут развивать молодых лидеров для продвижения глобальных действий по борьбе с изменением климата. Участники дискуссии поделятся своими взглядами на расширение прав и возможностей молодежи как катализаторов перемен. В ходе дискуссии будут освещены истории успеха, проблемы и стратегии интеграции действий по борьбе с изменением климата в образование, вдохновляя следующее поколение на оказание значимого и позитивного влияния на окружающую среду.

В панельной дискуссии, которая будет проведена 18 ноября, примут участие спикеры из Сумгаитского государственного университета, Оксфордского университета (Saïd Business School), холдинга Burjeel, Университета Шива Надара и т.д.