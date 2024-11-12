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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Совместный проект Сумгаитского и Оксфордского университетов на COP29

16:10 293

Сумгаитский государственный университет и Оксфордский университет (Saïd Business School) организуют в рамках COP29 панельную дискуссию на тему «Молодежное лидерство в борьбе с изменением климата: вдохновляющие перемены посредством образования и инноваций».

Панельная дискуссия рассмотрит, как образование и инновации могут развивать молодых лидеров для продвижения глобальных действий по борьбе с изменением климата. Участники дискуссии поделятся своими взглядами на расширение прав и возможностей молодежи как катализаторов перемен. В ходе дискуссии будут освещены истории успеха, проблемы и стратегии интеграции действий по борьбе с изменением климата в образование, вдохновляя следующее поколение на оказание значимого и позитивного влияния на окружающую среду.

В панельной дискуссии, которая будет проведена 18 ноября, примут участие спикеры из Сумгаитского государственного университета, Оксфордского университета (Saïd Business School), холдинга Burjeel, Университета Шива Надара и т.д.

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Мегапроект в Джебраиле: заложен фундамент солнечной электростанции «Шафаг»
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13:55 1429
Спаситель возвращается
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13:05 4368
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