Москва не согласна с планами Турции

Москва считает «неприемлемой» возможность проведения Анкарой новых военных операций в Сирии и надеется, что Турция «воздержится от этих шагов». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 22-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

«Позиция Российской Федерации по возможности новых операций Турции на территории Сирии: мы это дело не приемлем, об этом неоднократно заявляли.

Надеемся все-таки, что турецкая сторона воздержится от этих шагов, потому что они могут иметь негативные последствия в самой Сирии», - сказал Лаврентьев.

Спецпредставитель президента РФ утверждает, что военные операции Турции не решат ситуацию, а ее усугубят: «Они будут иметь дестабилизирующий эффект в условиях нерешенного кризиса на ливано-израильской границе и в секторе Газа. Этим могут воспользоваться и другие структуры, действующие в Сирии в идлибской зоне деэскалации».