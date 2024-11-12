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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Москва не согласна с планами Турции

16:16 783

Москва считает «неприемлемой» возможность проведения Анкарой новых военных операций в Сирии и надеется, что Турция «воздержится от этих шагов». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 22-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Александр Лаврентьев

«Позиция Российской Федерации по возможности новых операций Турции на территории Сирии: мы это дело не приемлем, об этом неоднократно заявляли.

Надеемся все-таки, что турецкая сторона воздержится от этих шагов, потому что они могут иметь негативные последствия в самой Сирии», - сказал Лаврентьев.

Спецпредставитель президента РФ утверждает, что военные операции Турции не решат ситуацию, а ее усугубят: «Они будут иметь дестабилизирующий эффект в условиях нерешенного кризиса на ливано-израильской границе и в секторе Газа. Этим могут воспользоваться и другие структуры, действующие в Сирии в идлибской зоне деэскалации».

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