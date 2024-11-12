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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Эрдоган заявил о планах Турции провести COP31

16:30 138

Турция выдвинула свою кандидатуру на проведение 31-й Конференции сторон ООН по изменению климата в 2026 году, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Глава турецкого государства отметил, что Турция трансформирует ключевые отрасли экономики в соответствии с видением достижения цели «ноль отходов» и экологически чистого развития к 2053 году.

Турецкий лидер сообщил, что ближайшее время в парламент страны будет представлен законопроект о климате, который также включает Систему торговли квотами на выбросы парниковых газов.

По его словам, Турция намерена увеличить установленную мощность ветровой и солнечной энергетики с нынешних 31 тысяч мегаватт до 120 тысяч мегаватт в 2035 году.

Президент отметил, что посредством проекта «Ноль отходов» Турция вносит значимый вклад борьбу с изменением климата. Он акцентировал, что с начала реализации проекта предотвращен выброс в атмосферу 5,9 млн тонн парниковых газов.

Турция также считает необходимым привлечение к ответственности в международных судах виновников масштабной гуманитарной и экологической катастрофы в секторе Газа, сказал президент Эрдоган.

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