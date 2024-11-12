Российский министр анонсирует открытие в Азербайджане совместного университета

Азербайджан и Россия обсуждают открытие совместного университета, сказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на полях проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

«Собственно, это один из проектов повестки нашей поездки в Азербайджан, над которым мы работаем, в том числе и на СОР29. Мы уже в активной фазе переговоров, определяем параметры и число студентов, образовательные программы, месторасположение и так далее», - заявил В.Фальков, добавив, что университет будет располагаться в Азербайджане.