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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Российский министр анонсирует открытие в Азербайджане совместного университета

16:41 1745

Азербайджан и Россия обсуждают открытие совместного университета, сказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на полях проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

«Собственно, это один из проектов повестки нашей поездки в Азербайджан, над которым мы работаем, в том числе и на СОР29. Мы уже в активной фазе переговоров, определяем параметры и число студентов, образовательные программы, месторасположение и так далее», - заявил В.Фальков, добавив, что университет будет располагаться в Азербайджане.

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