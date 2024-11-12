Боррель забил в набат: «Европа в опасности…»

Европа находится «в опасности» и не может каждые четыре года зависеть от точки зрения избирателей в США, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Европа в опасности, и европейцы должны взять на себя свою ответственность, - заявил политик в беседе с испанской газетой El País. - Мы не можем зависеть от настроения американских избирателей каждые четыре года».

«В последние годы у меня иногда было ощущение проповеди в пустыне, - добавил дипломат. - Потребовалась война в Украине…, чтобы люди начали думать, что у нас должно быть больше обороноспособности».

Боррель отметил важность объяснять гражданам ЕС необходимость увеличения государственных расходов на оборону. Он уточнил, что европейские мощности по производству боеприпасов были увеличены примерно на 40%.