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В Тегеране строят «оборонительный туннель»

17:00 1156

Иран строит «оборонительный туннель» в Тегеране, сообщило сегодня, во вторник, 12 ноября, агентство Tasnim.

Туннель, расположенный недалеко от центра иранской столицы, соединит станцию тегеранского метро с больницей, носящей имя имама Хомейни, обеспечив тем самым прямой подземный доступ к медицинскому учреждению.

«Впервые в стране в Тегеране строят туннель оборонительного назначения», — сообщил Tasnim глава транспортного отдела городского совета Тегерана.

В октябре Израиль нанес первые официально признанные удары по Ирану, поразив ракетные заводы и другие объекты в окрестностях Тегерана и на западе страны в качестве ответа на нападение Ирана на израильскую территорию 1 октября.

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