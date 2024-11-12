Афганистан хочет от США свои $9 млрд и отношений «с чистого листа»

Правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан», рассчитывает «начать с чистого листа» отношения с США при избранном президенте Дональде Трампе и получить доступ к заблокированным три года назад $9 млрд, заявил глава офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин. Его слова приводит Bloomberg.

«Мы стремимся к новой главе в отношениях с администрацией Трампа и хотим, чтобы новая администрация Трампа ответила нам тем же, — сказал он. — Мы хотим, чтобы все резервы Афганского банка были разморожены и возвращены нам».

Первое соглашение с «Талибаном» в 2020 году заключил Трамп, вывод американских войск состоялся в 2021-м уже при президенте США Джо Байдене.

Байден отказался признать власть «Талибана» и заморозил более $7 млрд резервов Афганистана, хранящихся в США. Ряд союзников Вашингтона последовали аналогичным мерам и заморозили еще $2 млрд. Позднее Байден согласился перевести $3,5 млрд в независимый фонд в Швейцарии для поддержки экономики Афганистана. Однако, как отмечает Bloomberg, страна отрезана от мировой финансовой системы и не имеет возможности воспользоваться этими деньгами.

США и их союзники требуют от «Талибана» решить проблемы с правами человека и распространением террористических группировок в Афганистане, прежде чем начать какое-либо взаимодействие, пишет агентство. 5 ноября состоялись выборы президента США, на которых победу одержал Трамп. Он называл вывод американских войск из Афганистана «некомпетентным» и «самым позорным моментом в истории».