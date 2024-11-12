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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Пять с половиной лет колонии из-за разговора про армию

17:35 1083

Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к пяти с половиной годам лишения свободы по уголовному делу о «фейках» о российской армии. Об этом сообщает «Медиазона».

Прокурор требовал назначить врачу наказание в виде шести лет лишения свободы. «Приговор чудовищно жестокий. Мы не ожидали такого. Это неожиданно сурово даже для меня», – цитирует «Медиазона» адвоката Буяновой Оскара Черджиева. Буянова настаивает на своей невиновности.

Дело в отношении 68-летнего врача было возбуждено после жалобы москвички Анастасии Акиньшиной, пришедшей к ней на прием с семилетним сыном. По версии следствия, педиатр обратила внимание на нервное поведение мальчика. Мать ответила, что ребенок переживает после гибели на войне с Украиной его отца, военнослужащего российской армии. После этого, по утверждению матери, Буянова при ребенке назвала ее погибшего мужа «законной военной целью». Буянова вину не признает и настаивает, что разговоров о вооруженных силах и отце ребенка с Акиньшиной у нее не было. Ее адвокат заявил, что врач-педиатр не совершала преступления, а ее дело построено на оговоре и клевете.

После обращения матери пациента в правоохранительные органы Буянову уволили с работы. Врач все обвинения в свой адрес отвергла. В июле суд потребовал восстановить Буянову на работе.

Врач в последние месяцы находилась в СИЗО. После оглашения приговора часть публики начала кричать «Позор!»

Так называемыми фейками следствие и суды России признают любые высказывания о действиях российских военных в Украине, которые противоречат официальной позиции властей.

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